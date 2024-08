Entidades mobilizam partidos contra violência de gênero e raça na eleição

Um conjunto de entidades sociais enviou uma carta, nesta segunda, a diferentes partidos políticos brasileiros com reivindicações para o enfrentamento à violência política de gênero e raça nas eleições de 2024. O movimento é liderado pelo Instituto Marielle Franco.

“O envio da carta aos partidos é uma ação que faz parte da campanha ‘Não Seremos Interrompidas’ realizada pelo Instituto Marielle Franco em parceria com diversas organizações da sociedade civil que tem como objetivo cobrar dos partidos políticos compromissos e parâmetros para implementação das resoluções do TSE e da Lei de Violência Política sobre mecanismos de prevenção, proteção e acolhimento de denúncias de violência política”, diz Lígia Batista, diretora executiva do Instituto Marielle Franco.

Na avaliação das entidades, a maioria dos partidos políticos continua negligenciando a necessidade de criação de políticas internas de proteção e segurança efetivas para mulheres negras candidatas e parlamentares, e descumprindo a lei de violência política.

As entidades dizem que a prevenção e combate à violência política de gênero e raça são fundamentais “para ampliar a participação de mulheres negras nos espaços de poder”.

O documento é assinado por 1.500 pessoas e apresenta oito recomendações aos partidos. “Crescem os números de denúncia de casos de violência política, e as mulheres negras seguem sub-representadas na política institucional: de acordo com dados das eleições de 2020, elas contabilizam apenas 6,3% nas câmaras legislativas e 5% nas prefeituras”, registra o texto.

A carta foi escrita pelo Instituto Marielle Franco, movimento Mulheres Negras Decidem, Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Eu voto em negra, Justiça Global, Terra de Direitos, Observatório de Favelas, Coalizão Negra por Direitos, Instituto Alziras e Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas.

Veja as demandas apresentadas aos partidos:

“1. Garantir um apoio financeiro adequado às pré-candidatas e candidatas vítimas de violência política, especialmente mulheres negras, trans, travestis e defensoras de direitos humanos, reconhecendo a desigualdade no acesso a redes de apoio e capacidade financeira para lidar com os impactos da violência política.

2. Distribuir de forma adequada o financiamento de campanhas como medida preventiva a episódios de VPGR e fornecer apoio financeiro para adoção de medidas de proteção e segurança.

3. Cumprir integralmente as seguintes recomendações do TSE:

a. Resolução nº 23.730/2024 (fundo eleitoral)

i. Sobre a gestão do fundo altera a Resolução 23.605/2019 – Após o

recebimento dos recursos financeiros do FEFC, o diretório nacional

do partido político deverá providenciar imediatamente a divulgação,

em sua página de internet, do valor total do FEFC e os critérios de

distribuição desses recursos aos seus candidatos.

b. Resolução nº 23.731/2024 (prestação de contas)

i. Sobre arrecadação e gastos dos recursos altera a Resolução

23.607/2019 – § 5º-A: A regularidade da aplicação mínima dos

percentuais será apurada na prestação de contas do diretório

nacional do partido político, que deverá abrir contas bancárias

específicas para comprovar a regularidade da destinação dos

recursos. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos

devem ser distribuídos pelos partidos até 30 de agosto no ano das

eleições.

c. Resolução nº 23.729/2024 (registro de candidatura)

i. altera a Resolução 23.609/2019, que dispõe sobre a escolha e o

registro de candidatas e candidatos para as eleições. § 3º-A O partido

ou a federação que disputar eleição proporcional deverá apresentar

lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina

para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de

candidatura por gênero. Art. 20. (…) § 5º A conclusão, nas ações

referidas no § 1º, pela utilização de candidaturas femininas

fictícias, acarretará a anulação de todo o DRAP e a cassação de

diplomas ou mandatos de todas as candidatas e de todos os

candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de sua

participação, ciência ou anuência, com a consequente retotalização

dos resultados e, se a anulação atingir mais de 50% (cinquenta por

cento) dos votos da eleição proporcional, a convocação de novas

eleições. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021).

d. Resolução nº 23.732/2024 (propaganda eleitoral)

i. Altera a Resolução 23.610/2019. A regra continua sendo que

mulheres devem receber parcela do tempo de TV na proporção

equivalente à quantidade de candidatas, assegurado o mínimo de

30%, aferido na circunscrição. A lei não determina que o tempo seja

distribuído igualmente entre todos os candidatos. Os partidos podem

avaliar que é importante concentrar o tempo em um candidato, para

aumentar suas chances. Não há garantia legal de distribuição de

recursos em parcelas iguais (nem mesmo de parcela mínima), no que

se refere aos recursos públicos. A lei define, corretamente, que um

percentual mínimo de recursos públicos seja destinado às mulheres –

mas não como estes recursos devem ser distribuídos entre as

candidatas.

ii. Distribuição do tempo na programação – Os percentuais destinados a

candidatos e candidatas deverão ser observados tanto globalmente,

no conjunto do tempo, quanto separando o tempo no rádio e na

televisão e, em cada um desses meios, nos blocos e nas inserções. A

aferição do disposto no § 4º deste artigo será feita no período total de

campanha e em cada ciclo semanal da propaganda.

iii. Penalidades – Comprovado o não atingimento dos percentuais

destinados às candidaturas de mulheres e de pessoas negras em um

ciclo semanal de propaganda eleitoral gratuita, o tempo faltante

deverá ser compensado nas semanas seguintes, pelo período

necessário para assegurar o cumprimento da proporcionalidade até o

fim da campanha. As candidatas e os candidatos prejudicadas(os)

pelo descumprimento dessas regras poderão requerer judicialmente a

compensação do tempo de propaganda a que têm direito. não há

previsão legal para o descumprimento em si da regra.

iv. Fiscalização – deve ficar a cargo dos partidos, candidatos e da própria

sociedade civil essa fiscalização.

e. Resolução nº 23.734/2024 (sistemas eleitorais, totalização dos votos,

proclamação dos resultados e diplomação)

i. altera a Resolução 23.677/2019, que dispõe sobre sistema eleitoral

(distribuição das cadeiras), retotalização e as ações decorrentes do

processo eleitoral nas eleições gerais e municipais.

ii. Caso ocorra a terceira fase (“sobra das sobras”), não se exige nem a

votação nominal mínima dos candidatos (20% do QE), nem tampouco

votação (80% do QE) mínima dos partidos (votos nominais e de

legenda). Dessa forma, os partidos que na segunda fase (“sobras”)

tinham sido impedidos de participar, voltarão a disputar cadeiras na

terceira fase.

f. Resolução nº 23.735/2024 (ilícitos eleitorais)

i. Nova espécie de resolução – O Tribunal definiu elementos para

caracterizar a fraude à cota de gênero, buscando positivar parâmetros

para julgamentos destes casos. São suficientes para a

caracterização da fraude a obtenção de votação zerada ou irrisória de

candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação

financeira e a ausência de atos efetivos de campanha em benefício

próprio.

ii. são necessários os três elementos citados para que a caracterização

reste estabelecida, mas pode ser interpretado de outra forma, como

se bastasse um dos elementos para que se configurasse o ilícito.

iii. penalidades – acarreta a cassação do diploma de todas as candidatas

eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de

candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a

anulação dos votos nominais e de legenda (§ 5º), o que pode

acarretar inclusive a anulação da eleição, nos casos em que a lista

invalidada tenha 50% ou mais dos votos

iv. A negligência do partido nos atos necessários ao registro de

candidatas, ou da substituição de candidatas indeferidas, também

configura o ilícito.

4. Cumprir integralmente a Recomendação PGE nº 1, de 14 dezembro de 2023, da Procuradoria-Geral Eleitoral: recomendação aos partidos políticos, em relação às Eleições Municipais de 2024, sobre distribuição de recursos do FEFC e distribuição do tempo de propaganda.

5. Adequar o estatuto partidário ao disposto na Lei 14.192/2021, definindo mecanismos para prevenção e enfrentamento a violência política no interior do partido, com especial atenção a violência política de gênero e raça cometida contra mulheres

negras e LBTQIA+.

6. Realizar formação interna permanente e campanhas sobre Violência Política de Gênero e Raça, como medida preventiva e de enfrentamento, reiterando o compromisso inabalável com a pauta e considerando as dimensões do racismo e transfobia nesse ínterim;

7. Adotar medidas para prevenir represálias internas contra aquelas mulheres que apresentarem queixas de assédio ou violência política cometida por integrantes do partido.

8. Ofertar apoio jurídico, bem como apoio político necessário em casos de violência política.”