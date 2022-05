Entidades lançam campanha pela defesa das eleições e da democracia

Representantes de instituições da sociedade civil estarão, às 17h, no gabinete do líder do Podemos, senador Alvaro Dias, para anunciar a campanha “Pacto pela Democracia” que reforça o apoio da sociedade organizada às instituições eleitorais.

Na sequência, o líder do Podemos vai levar os representantes ao plenário para que possam buscar o apoio dos senadores.

Os representantes da sociedade civil, que também visitarão hoje o STF e o TSE, são Natalia Santanna (Pacto pela Democracia), Paulo José Lara (Artigo 19), Roberto Livianu (Instituto Não Aceito Corrupção/ Movimento do Ministério Público Democrático), Clarissa Borges (IDDD), Pedro Gomes (Conectas) e Clarissa Presotti (WWF).

As organizações colaboram com o Tribunal Superior Eleitoral, na qualidade de membros do Observatório da Transparência das Eleições. Através da articulação com diversas organizações da sociedade civil brasileira, elas querem fortalecer a defesa do processo e das instituições eleitorais, do estado democrático de direito e dos direitos humanos.