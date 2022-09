Entidades do setor de saúde apresentam propostas para os presidenciáveis

Três entidades da indústria da saúde formularam um documento com nove propostas que serão entregues aos presidenciáveis e aos candidatos ao Governo de São Paulo, com o objetivo de fazer com que eles se comprometam com metas como fomentar a inovação e ampliar a oferta de produtos e serviços na área.

A “Proposta de Política Industrial” foi elaborada pela Abimed (Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde), Abimo (Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos) e Abraidi (Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde).

“A apresentação das propostas partiu do princípio de que conhecemos os desafios para tornarmos o setor de dispositivos médicos mais competitivo globalmente. A saúde não é despesa. Esse é um setor que representa 10% do PIB”, diz o superintendente da Abimo, Paulo Henrique Fraccaro.