Entidades definem nesta terça prioridades da indústria no Congresso

Quase 700 propostas legislativas sobre industrialização serão analisadas por 136 entidades nesta terça em seminário organizado pela Confederação Nacional da Indústria. A ideia é chegar ao consenso para uma agenda de 100 projetos prioritários entre associações setoriais, sindicatos e federações estaduais.

Em uma consulta prévia, apareceram com frequência temas que apontam para uma tendência à reindustrialização verde. Mercado de carbono e licenciamento ambiental inquietam os representantes da indústria. No entanto, a Reforma Tributária é o assunto de maior preocupação, com 74% mais votos do que o segundo lugar.

“Para a melhoria do ambiente de negócios e para o crescimento econômico, é imperativo que a nova legislatura do Congresso Nacional priorize medidas para a redução do custo Brasil”, disse o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. “Não é mais possível conviver com as distorções que impedem as empresas brasileiras de competir em igualdade de condições com suas concorrentes estrangeiras, tanto no mercado externo quanto internamente”, seguiu.

Com maior adesão de representantes da agroindústria, setor de energia e áreas ligadas ao uso de tecnologia, essa edição do RedIndústria – nome dado ao encontro dos líderes do setor para definir a agenda legislativa – é 80% maior do que cinco anos atrás. Um recorde de participação, segundo a CNI.