Entidade pede para integrar ação no STF sobre fiscalização de ouro no país

A Associação dos Servidores da Agência Nacional de Mineração acionou o STF nesta segunda para integrar, como amicus curiae, as discussões em torno das ações do PSB, do PV e da Rede que tratam da legislação que presume a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da pessoa jurídica que o adquiriu.

A entidade quer colaborar com a Corte fornecendo dados sobre a situação atual de desestruturação da Agência Nacional de Mineração, órgão que fiscaliza o setor.

No início do mês, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a eficácia da legislação apontando a ausência de ação governamental para prevenir as irregularidades na cadeia de extração e comércio de ouro no país, algo que favoreceu a ação do garimpo ilegal na Amazônia.

Segundo a norma suspensa por Mendes, presume-se a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da pessoa jurídica adquirente quando as informações mencionadas, prestadas pelo vendedor, estiverem devidamente arquivadas na instituição legalmente autorizada a realizar a compra de ouro.

Além da suspensão, Mendes pediu ao Executivo a adoção de uma nova legislação para a fiscalização do comércio do ouro. É nesse ponto que a entidade quer apresentar dados sobre a necessidade de estruturação da agência regulatória do setor, hoje incapaz, segundo a associação, de realizar o trabalho de fiscalização reivindicado por Mendes.

