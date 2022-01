Entidade investigada fala de relação com irmão de Márcio França

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A entidade apontada pela Polícia Civil como atuante no suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo Márcio França (PSB) diz que nunca teve vínculos com o irmão do ex-governador de São Paulo, Cláudio França — também alvo de operação deflagrada na última quarta-feira.

O Instituto Sócrates Guanaes, na qualidade de OSS — organização social na área da saúde — afirma que “não é e nunca foi vinculado” a Cláudio, “profissional que atuou por curto período na unidade de Itanhaém [litoral sul de São Paulo]”, antes da gestão de Márcio França.

Segundo as investigações, Cláudio teria sido “ponte” entre o estado e as OSs no suposto esquema para desviar recursos por meio de contratos superfaturados para gestão de unidades públicas de saúde.

Entre 2017 e 2018, período que França foi vice-governador e brevemente governador de São Paulo, o ISG foi contratado para administrar hospitais regionais tanto de Itanhaém quanto de Registro, no Vale do Ribeira.

Sobre os convênios, o Instituto diz que atendeu a todos os requisitos dos chamamentos públicos feitos pela Secretaria de Estado da Saúde para operacionalizar os serviços do Hospital Regional Jorge Rossmann, em Itanhaém, e o Hospital Regional de Registro.

“A seleção da OSS é realizada a partir de processo seletivo devidamente motivado e transparente. Nos casos em referência, diversas entidades tiveram a oportunidade de atender a convocação pública, mas apenas o ISG apresentou a proposta mais vantajosa à administração pública, justificando com isso a sua seleção, já submetida e aprovada pelo órgão de controle”, diz o Instituto Sócrates Guanaes.