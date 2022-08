Entidade do setor de planos de saúde assina manifesto pela democracia

Mais uma entidade empresarial aderiu ao manifesto “Em Defesa da Democracia e da Justiça”.

Desta vez, foi a Federação Nacional de Saúde Suplementar, entidade que representa 15 grupos de planos de saúde que respondem por 40% do mercado.

No comunicado da decisão, a FenaSaúde afirma “ter compromisso com as instituições e as regras basilares do Estado Democrático de Direito”.