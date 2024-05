Entidade defende “pacto nacional” pela Lei de Liberdade Econômica

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados do Instituto Liberdade para Trabalhar mostram que, desde 2019, 1.380 municípios brasileiros — algo perto de 25% do total — aprovaram leis locais de liberdade econômica. No caso das capitais, a legislação já foi implementada em 24 administrações.

A lei simplificou processos e reduziu burocracias, transformando o ambiente de negócios brasileiro. No próximo dia 5, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil vai reunir 200 empresários de todo o Brasil no Congresso para celebrar os cinco anos da Lei de Liberdade Econômica.

O presidente da confederação, Alfedro Cotait Neto, estará com empresários e parlamentares da Frente do Empreendedorismo para debater os avanços e propor um pacto pela simplificação dos negócios e criação de empregos no Brasil. Ele defende um “pacto nacional pela implantação completa da Lei da Liberdade Econômica em cada um dos municípios brasileiros.”

“Precisamos, cada vez mais, criar mecanismos mais dinâmicos, propícios ao desenvolvimento e à geração de novos empregos”, diz Cotait Neto.