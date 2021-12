Entidade de servidores da Anvisa repudia ameaça de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em resposta à ameaça do presidente Jair Bolsonaro de divulgar os nomes dos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que aprovaram a utilização da vacina da Pfizer para crianças a partir de 5 anos, a Associação dos Servidores da Anvisa divulgou na manhã desta sexta-feira uma nota de repúdio às “tentativas de intimidação do corpo técnico” da autarquia. A Univisa criticou o “método abertamente fascista” do presidente, sem citá-lo nominalmente.

A entidade ressaltou o “trabalho técnico e incansável” dos servidores da agência na análise do pedido da Pfizer, que contou ainda com a participação de especialistas de outras associações de saúde, como as sociedades brasileiras de Infectologia, Imunologia e Pediatria. E destacou que diretores e servidores da Anvisa sofreram ameaças antes da decisão.

“Tendo como pano de fundo um discurso negacionista e anticientífico – antagônico à boa técnica e às boas práticas regulatórias – servidores públicos foram ameaçados pelo regular exercício do seu dever funcional. Algo extremamente incompatível com o regime democrático e que deveria inspirar a máxima atenção das autoridades competentes”, diz o comunicado.

Sem citar Bolsonaro nominalmente, a associação afirma que, “nesse contexto, a intenção de se divulgar a identidade dos envolvidos na análise técnica não traz consigo qualquer interesse republicano”.

“Antes, mostra-se como ameaça de retaliação que, não encontrando meios institucionais para fazê-lo, vale-se da incitação ao cidadão, método abertamente fascista e cujos resultados podem ser trágicos e violentos, colocando em risco a vida e a integridade física de servidores da Agência. Uma atitude que demonstra desprezo pelos princípios constitucionais da Administração Pública, pelas decisões técnicas da agência e pela vida dos seus servidores”, diz a nota.

“A Univisa repudia qualquer ameaça proferida contra o corpo técnico da Anvisa, bem como a quaisquer tentativas de intervenção sobre o posicionamento da autoridade sanitária que não advenham do debate estritamente científico e democrático. Além disso, a Associação se solidariza com aquelas e aqueles que, extenuados pela carga de trabalho imposta pela pandemia, veem-se ainda perturbados e constrangidos por ameaças. Fato que se torna mais grave quando parte de autoridades que possuem o dever de zelar pela paz, pela saúde pública e pelo cumprimento das decisões da Administração”, conclui o texto.