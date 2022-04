Entidade de policiais já cobra Bolsonaro por reajuste de 5%

Jair Bolsonaro saiu prometendo reajuste para categorias de policiais, um eleitorado cativo do Palácio do Planalto. Como as demais áreas do funcionalismo se levantaram para cobrar tratamento isonômico, o governo, depois de muito negociar, chegou a uma proposta de reajuste geral de 5% para os servidores.

A oferta do governo já foi rejeitada pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. “Caso venha a se confirmar a negativa da justa e necessária reestruturação para as forças de segurança da União, o presidente Jair Bolsonaro faltará com o compromisso assumido com toda a categoria”, diz a entidade.

Os policiais lembram Bolsonaro de seu falatório sobre o tema: “O sentimento irá superar o desapontamento, pois anulará um compromisso público com os homens e mulheres policiais”.

Outras entidades também manifestaram descontentamento. “Não somos contra um aumento linear que recupera parte do poder de compra para o funcionalismo. O compromisso do governo com as categorias federais da segurança pública é por uma reestruturação das carreiras policiais, uma demanda de décadas que o presidente Bolsonaro encampou e deu sua palavra de que iria fazer. Reestruturar não é aumentar salários, mas sim fortalecer o sistema de segurança pública brasileiro”, diz Dovercino Neto, presidente da FenaPRF.