Enquanto Paes visita Lula, candidatos do PDT e PSD almoçam no Rio

No final do mês passado, os caciques do PDT e do PSD no Rio anunciaram uma aliança para a disputa à vaga de governador na próxima eleição.

Prefeito do Rio, Eduardo Paes é hoje o presidente do PSD no estado com a missão de aumentar o tamanho do partido. Para isso, lançou seu pré-candidato ao governo, Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB.

Já Carlos Lupi, cacique supremo do PDT, enxergou na aliança uma possibilidade de turbinar seu candidato ao governo, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que ainda é pouco conhecido na capital fluminense.

Os dois partidos acreditam que a chapa que surgirá desta aliança de centro esquerda, com um ator forte na capital (Paes) e outro na região metropolitana (Neves), será uma dura concorrente de Cláudio Castro (PL) na sua tentativa de reeleição.

A ideia do grupo de Paes e de Lupi é deixar Marcelo Freixo (PSB) isolado na sua tentativa de construir uma ampla aliança em torno da sua candidatura ao governo, iniciativa que conta hoje com o apoio formal de Lula.

Continua após a publicidade

Na semana passada, Paes indicou, em uma entrevista ao jornal Valor Econômico, ter uma bronca com o ex-presidente, que preteriu o alcaide na corrida pelo Palácio Guanabara e divulgou sua preferência por Freixo. Ele chegou a dizer que Lula, com quem tem uma relação boa, estaria de “salto alto”.

O petista aproveitou que Paes esteve em São Paulo na segunda para uma entrevista ao Roda Viva e o convidou para um encontro nesta terça. O Radar apurou que não sairá nenhum acordo de aliança do encontro, que servirá para os dois apararem arestas.

Paes irá recuar no tom com o ex-presidente, que explicará, por sua vez, que o apoio a Freixo tem a ver com a criação da federação entre PT e PSB. Também será dito que muita água poderá rolar debaixo desta ponte e que existe um interesse entre os petistas de que Lula suba em mais de um palanque nos estados.

O prefeito quer o apoio de Lula e não esconde, mas fez juras ao PDT que pretende cumprir. Entre elas, é a garantia de um palanque forte para Ciro Gomes.

A conversa com Lula foi uma sugestão de Gilberto Kassab, chefão do PSD, que esteve com o ex-presidente na semana passada. Kassab contou a Lula que depois de conversarem, o petista teria que cortejar os nomes fortes do PSD nos estados, entre eles Paes e o prefeito de BH, Alexandre Kalil.

Enquanto Lula e Paes conversam em São Paulo, os candidatos do PSD e PDT no Rio vão almoçar para debater as estratégias eleitorais até aqui. Ainda não se sabe, por exemplo, quem ocupará qual lugar numa futura chapa que junte os dois partidos no estado. Santa Cruz e Neves têm feitos encontros do tipo com frequência.