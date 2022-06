Enquanto Bolsonaro grita, STF impõe derrotas em série ao presidente

Se as pesquisas estiverem corretas, Jair Bolsonaro dificilmente conseguirá renovar seu mandato no Planalto. Com a derrota no horizonte, o presidente investe contra o sistema eleitoral e ameaça recorrer a outros meios para manter-se no poder.

Bolsonaro tem tempo — a campanha ainda nem começou e o seu principal adversário marcha sem corrigir os erros que alimentaram o antipetismo em 2018 — e o peso bilionário da máquina federal para tentar vencer as eleições. Insiste em atacar o sistema eleitoral e os ministros do STF para manter seu eleitorado fanático entretido.

O Supremo, por sua vez, acompanha com certo enfado a bravataria no Planalto. O presidente, grita, o STF responde com atos concretos, sem levantar a voz. Exemplos não faltam.

O presidente falou grosso quando acionou Alexandre de Moraes por abuso de autoridade no STF. Dias Toffoli logo matou a pedalada jurídica na raiz.

Bolsonaro subiu o tom quando Nunes Marques derrubou uma condenação imposta pelo TSE a um aliado de Bolsonaro por propagar fake news contra o sistema eleitoral, exatamente o que faz o presidente diariamente. A Segunda Turma, com o voto duro e decisivo do decano da Corte, Gilmar Mendes, acabou com a felicidade de Bolsonaro.

Mendes até deixou um duro recado no voto. “Não há como legitimar o mandato de alguém que é escrutinado sob o registro eletrônico de voto, mas que ostenta características de potencializar a desconfiança da população nas urnas”, disse o decano.

O presidente voltou a esbravejar e gritar, e o que fez a Segunda Turma dias depois disso? Derrubou outro aliado de Bolsonaro que havia recuperado o mandato na esteira do movimento de Nunes Marques, novamente com voto do decano do STF e para colocar no lugar do bolsonarista um deputado petista.

Bolsonaro atacou Moraes nos últimos dias em diferentes momentos. O ministro, sem gritar, renovou por 60 dias uma investigação contra o presidente por propagar fake news durante a pandemia.

O Supremo fala baixo, mas não deixa Bolsonaro sem resposta.