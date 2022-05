Enquanto Bolsonaro briga com o STF, brasileiro luta por cebola no mercado

Enquanto o presidente da República dedica boa parte de sua agenda a estimular ataques contra o STF e a semear dúvidas sobre o processo eleitoral, o brasileiro está preocupado com outra coisa.

Um vídeo que ganhou as redes no domingo mostra pessoas — tem até apoiador de Bolsonaro no meio — disputando ferozmente cebolas vendidas a 0,99 centavos o quilo num mercado no entorno do Distrito Federal — a minutos do Palácio do Planalto, onde a prioridade não é a inflação ou a crise econômica.