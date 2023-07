Enfraquecimento de Bolsonaro tranquiliza cacique do PL

Ele não vai admitir, mas o enfraquecimento de Jair Bolsonaro tranquiliza — e muito — Valdemar Costa Neto no PL.

O ex-presidente foi declarado inelegível pelo TSE há pouco mais de uma semana.

Se ainda tivesse condições de disputar eleições, o ex-presidente teria poderes para tentar até assumir o comando do partido, na avaliação de aliados de Costa Neto.

Fora do jogo eleitoral, no entanto, ele precisa de Costa Neto e do PL para seguir com alguma luz na política, já que expectativa de poder ele não terá até 2030.