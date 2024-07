Energia solar movimenta mercado bilionário no país

Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que o Brasil fechou o primeiro semestre do ano com mais de 8 bilhões de reais investidos em novas instalações de energia solar. O país ganhou neste ano cerca de 400.000 novas instalações de geração própria de energia solar em residências.

O crescimento nas residências este ano representa metade de toda a expansão da geração própria fotovoltaica no país, incluindo comércios, indústrias e propriedades rurais.

Segundo a rede Portal Solar, o uso da energia solar pelos consumidores residenciais tem sido impulsionado pela queda do preço do equipamento — em torno de 40% no último ano –, o aumento do consumo de eletricidade pelas mudanças de temperatura e, principalmente, pela elevação da tarifa de energia elétrica no Brasil.

“Outro fator importante é a facilidade de contratação de crédito pela população em geral que deseja instalar painéis solares. Hoje, o financiamento atende, em sua grande maioria, consumidores das chamadas classes média e média baixa”, diz Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar.

Do total de residências atendidas pela geração própria solar, o estado de São Paulo lidera com mais de 385.000 casas atendidas, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 303.100, e Minas Gerais, com 291.800 pontos.