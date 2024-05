Enchentes provocam queda de 15,7% no varejo do RS, diz Cielo

Dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado mostram que as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde o final de abril provocaram queda de 15,7% nas vendas do varejo no Estado.

O setor mais prejudicado foi o de Vestuário, com queda de 49,5%, seguido de Alimentação – Bares e Restaurantes (-37,8%), Móveis, Eletro e Depto (-37,0%), Materiais para Construção (-36,2%) e Drogarias e Farmácias (24,9%).

Nem todos os setores viram o faturamento cair. Postos de Gasolina e Supermercados e Hipermercados subiram, com altas de 33,9% e 14,6% respectivamente.

“O receio do desabastecimento e a incerteza da população incentivaram a procura por produtos de primeira necessidade e combustíveis”, afirma Estanislau Bassols, presidente da Cielo.

Bassols diz ainda que o Índice Cielo do Varejo Ampliado tem sido importante instrumento de medição do comportamento do varejo em diferentes contextos: “Esperamos que a apresentação desses dados colabore para o entendimento do que acontece com o comércio e a economia gaúcha diante desse trágico evento.”