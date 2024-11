Empresas estão mais engajadas em torno da pauta racial, aponta índice

Em sua quinta edição, o Índice de Equidade Racial nas Empresas apontou um aumento no engajamento das companhias em relação à pauta racial no Brasil. O levantamento avalia seis pilares em torno do tema, e revelou que destes, cinco foram fortalecidos nas notas médias das empresas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira durante o Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial, que aconteceu na Fiesp, em São Paulo.

A pesquisa é feita desde 2020 pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, movimento que reúne mais de 60 empresas e instituições em prol da promoção da diversidade racial no mercado de trabalho. Nesta última edição, o mapeamento indicou que, em 2023, os homens negros representavam, em média, 15% do total de colaboradores das empresas participantes, enquanto as mulheres negras correspondiam a 12%. Em 2024, esses percentuais subiram para 19% e 13%, respectivamente. Nos cargos de diretoria, superintendência ou alta gerência, a participação de homens e mulheres negros aumentou de 7% e 3%, respectivamente, para 8% e 4%. Já no quadro executivo ou no conselho de administração, o índice agregado de homens e mulheres negros passou de 5% para 5,6%.

Para Raphael Vicente, diretor-geral da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, os dados demonstram avanços importantes, mas reforçam a necessidade de atenção contínua.

“Pela primeira vez o IERE reportou uma melhora robusta em quase todos os pilares. Nas edições anteriores, observávamos progresso em um pilar, mas uma piora semelhante em outro, resultando em pouca variação no índice global. Desde a primeira edição do IERE, em 2020, a avaliação sobre a diversidade apresenta um padrão recorrente: a população negra é minoria, e sua representatividade diminui conforme o nível hierárquico aumenta”, afirma.

O levantamento avaliou 45 empresas que, somadas, possuem mais de 1 trilhão de reais em faturamento. Entre as participantes, estão companhias como Master Bradesco, Coca-Cola, Grupo Carrefour Brasil, Grupo Pão de Açúcar e Pepsico.