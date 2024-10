Empresas envolvidas na tragédia de Mariana fazem acordo de R$ 132 bi

O governo federal, por meio da Advocacia-Geral da União, assina, nesta sexta-feira, um novo acordo com as empresas envolvidas no rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana (MG), em 5 de novembro de 2015. O acordo prevê que as companhias desembolsem 132 bilhões de reais, dos quais 100 bilhões são novos recursos a serem pagos em até 20 anos pelas empresas ao poder público para serem aplicados em diversas destinações.

O empreendimento era administrado pela Samarco, empresa controlada pelas mineradoras Vale, companhia brasileira, e BHP Billiton, anglo-australiana.

As companhias também pagarão 32 bilhões em indenizações a pessoas atingidas e em ações reparatórias que permanecerão sob sua responsabilidade, além dos 38 bilhões que elas alegam já terem desembolsado.

O acordo está sendo costurado desde fevereiro de 2021, após o pacto com a Vale, em Brumadinho, e envolve as mineradoras responsáveis pelo crime, o governo federal, governos estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo e instituições de justiça.