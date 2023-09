Empresas afetadas pelo ciclone no RS terão mais de R$ 2 bilhões em crédito

O Sistema Nacional de Fomento, composto por instituições financeiras de desenvolvimento do Brasil, disponibilizará mais de 2 bilhões de reais em crédito para a recuperação das empresas afetadas pelo ciclone no Rio Grande do Sul.

Além do dinheiro, oito instituições do sistema com atuação no estado planejam ações para facilitar o pagamento de empréstimos em andamento, como postergação de parcelas, além de outras ações de fomento.

O sistema reúne 34 instituições de desenvolvimento vinculadas à Associação Brasileira de Desenvolvimento.

O BNDES e o Banrisul anunciaram mais de um 1 bilhão de reais, cada um, para mitigar os efeitos nas empresas atingidas pela tragédia.

Já o Sicredi vai postergar o vencimento de parcelas de operações de crédito vencidas ou a vencer de 04/09 a 31/10/23.

O BRDE, por sua vez, irá suspender por um ano o pagamento de empréstimos para empresas cujos negócios foram prejudicados pelas cheias mais graves já registradas em algumas regiões.

O Badesul e a Cresol também estudam a prorrogação do prazo das operações, bem como outras iniciativas para mitigar os efeitos adversos nos setores econômicos afetados pelo ciclone.

O presidente da ABDE, Celso Pansera, destaca que o Sistema Nacional de Fomento tem atuação em todo o país e, por isso, é um mecanismo muito relevante para construção de políticas públicas. “O SNF detém expertise para atuar com agilidade, eficiência e transparência em momentos de crise, não apenas disponibilizando recursos, mas, sobretudo, garantindo que chegarão aos segmentos da população e dos negócios mais afetados”, afirmou.

