Empresários reunidos por Doria doam R$ 2 bilhões na pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Comitê Empresarial Solidário organizado pelo governo de João Doria arrecadou pouco mais de 2 bilhões de reais em doações para ajudar no combate à pandemia de Covid-19 em São Paulo.

Doria reuniu os 314 empresários que doaram para fazer um balanço da ação que foi encerrada depois de um ano e meio. Segundo o governador, parte dos recursos arrecadados bancaram a compra de equipamentos hospitalares e também o treinamento de profissionais de saúde. Os valores doados, por exemplo, permitiram a aquisição de 11.282 respiradores para o estado.

Outra parte do recurso foi usada para construir uma nova fábrica de vacinas para o Instituto Butantan e também para a compra de cestas básicas para a população carente do estado.

“Hoje São Paulo tem mais unidades de terapia intensiva do que a Espanha. Isso graças aos profissionais que foram treinados durante a pandemia e aos equipamentos adquiridos com a colaboração de vocês”, disse Doria durante a cerimônia de encerramento do comitê.