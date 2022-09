Empresários bolsonaristas foram em peso aos atos de 7 de setembro

No grupo de WhatsApp do primeiro escalão de Jair Bolsonaro, ministros compartilharam como vitória fotos enviadas a eles por importantes empresários que foram voluntariamente aos atos de 7 de setembro para “defender o governo” e, claro, protestar contra as decisões do STF. A turma não superou até hoje a operação da Polícia Federal que realizou buscas contra oito endinheirados bolsonaristas que compartilharam mensagens golpistas num grupo de “zap”.