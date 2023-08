Empresária lança obra para guiar escritores ao best-seller

Há quinze anos atuando no mercado editorial, a empresária e jornalista Lilian Cardoso lança no fim de semana, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a obra O livro secreto do escritor.

Nesta obra, publicada pela Citadel Grupo Editorial, Lilian democratiza o ensino sobre escrever, publicar e divulgar livros.

Da página em branco ao tão sonhado título de best-seller, a autora revela os bastidores do mundo literário, detalha as etapas de lançamento e mostra como tirar um projeto da gaveta.

Além de técnicas e ferramentas detalhadas, a obra conta com exercícios que tornam o caminho para se tornar um escritor publicado mais rápido, simples e produtivo.

