Empresa dobra faturamento com tecnologia que dá choque em ladrão de carga

Em meio a um cenário de aumento de casos de cargas roubadas nas estradas brasileiras, a startup T4S comemora os resultados do último ano com a venda de uma tecnologia no mínimo inusitada — o mecanismo evita os roubos por meio de choques em possíveis agressores. O faturamento da empresa passou de 21 milhões de reais, em 2020, para 40 milhões de reais em 2021.

Com a chamada blindagem elétrica, caso haja tentativa de roubo da carga do caminhão com rompimento ou perfuração do baú, um arco elétrico é formado, repelindo instantaneamente os criminosos com choques de alto impacto — porém, não letais.

Levantamento da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística aponta aponta que, desde 2017, o prejuízo relacionado a roubos de carga já chega a 1,27 bilhão de reais.

Criada em 2015 pelos empresários Enrico Rebuzzi e Luiz Henrique Nascimento, a T4S atende atualmente quase 1.500 empresas, entre elas a FedEx e a JSL. Recentemente, o sistema de blindagem elétrica foi patenteado nos Estados Unidos e hoje está presente também em países como México, Israel e Rússia.

