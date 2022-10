Multinacional combate o racismo no ambiente corporativo

Atualizado em 4 out 2022, 08h20 - Publicado em 4 out 2022, 17h30

A multinacional do setor químico, BASF, formou recentemente a primeira turma do projeto BIG Empoderados, direcionado ao desenvolvimento de carreiras dos colaboradores negros da companhia, com foco na capacitação de competências técnicas e socioemocionais. A BASF é uma das 60 signatárias da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial.

“Estimular e criar oportunidade para que o negro tenha a possibilidade de desenvolver uma carreira de sucesso é o compromisso da Iniciativa Empresarial e das empresas que acreditam na promoção e igualdade de oportunidades sem distinção”, diz o diretor geral da Iniciativa Empresarial, Raphael Vicente.

A BASF criou o Banco de Talentos de Diversidade, com objetivo de buscar profissionais nos diferentes segmentos da empresa. As vagas são destinadas a pessoas com deficiência, mulheres, membros da comunidade LGBTI+, pessoas com mais de 50 anos e pessoas pretas e pardas.