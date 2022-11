Empresa de dono de jatinho usado por Lula tem dívida com a União

A Qsaúde, empresa do dono do jatinho usado por Lula para ir à COP27, no Egito, está inscrita na Dívida Ativa da União com um débito de 18.842 reais. José Seripieri Filho, o “Júnior da Qualicorp”, não é exatamente conhecido pela falta de dinheiro.

O empresário, fundador e ex-presidente da Qualicorp, foi preso em 2020 no âmbito da operação Lava-Jato, suspeito de envolvimento em crimes de caixa 2 na campanha de José Serra ao Senado em 2014. Ele fez um acordo com a PGR e pagou uma multa multimilionária para evitar a cadeia.