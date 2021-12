Empresa de condomínios fecha 2021 com faturamento de R$ 150 milhões

A Lello Condomínios, uma das maiores empresas do setor no país, vai fechar 2021 com faturamento de cerca de 150 milhões de reais. A empresa dobrou de tamanho nos últimos quatro anos, além de ter triplicado seu faturamento no período.

A empresa administra mais de 3.000 condomínios no país e criou um plano estratégico para fazer a consolidação no mercado de condomínios prevendo um crescimento de 20% de sua carteira por ano, nos próximos cinco anos. A base do trabalho está na inovação.

“A Lello investe de 20 a 25% do seu resultado líquido anual em inovação – e vai muito além do lançamento de apps que descomplicam o dia a dia de moradores e síndicos. Desde construir um projeto-piloto de um condomínio 100% sustentável, acelerar startups, estimular o comércio local e até promover a geração de energia limpa para baratear a conta de luz”, diz a empresa.