Empresa brasileira vai realizar os Jogos Sul-Americanos 2022 no Paraguai

A brasileira Fast Engenharia venceu a concorrência para tocar toda a infraestrutura dos Jogos Sul-Americanos 2022, que serão realizados em outubro no Paraguai.

O modelo Turn Key consiste basicamente na entrega completa de toda a estrutura dos jogos, incluindo: gerenciamento, projetos, logística, montagem, manutenção e desmontagem. Só em 2022, a Fast Engenharia investiu mais de 12 milhões de reais em equipamentos para poder atender as demandas do mercado.

A empresa já realizou esse tipo de serviço em grandes eventos como as Olimpíadas do Rio 2016, a Copa do Mundo do Brasil de 2014, o GP de Fórmula 1 de São Paulo, entre outros negócios.

Dentro da infaestrutura da competição, alguns números também chamam atenção: serão 15.000 metros quadrados de tendas, 10.000 lugares de arquibancada temporária e 7.000 metros quadrados de piso. Além disso, dentro do escopo e responsabilidade da Fast Engenharia, as quadras das competições, plataformas de câmeras e broadcasting, fan zones, centro de mídias, entre outras estruturas.

Para se ter uma ideia do tamanho da competição que será realizada no Paraguai, são esperados 4.500 atletas de 15 países. Eles estarão divididos em três sedes: Assunção, Encarnação e Luque. Serão 35 modalidades distintas.

O Brasil, representando por seu Comitê Olímpico do Brasil, levará quase 500 atletas – essa é a maior delegação do Time Brasil no ciclo olímpico.

A expectativa é voltar a liderar o quadro de medalhas, depois de ter ficado na segunda colocação, atrás da Colômbia, na edição de Cochabamba, na Bolívia, em 2018.