Emendas de R$ 15 milhões para Amazonas FC fazem Assembleia rever regras

O constrangimento na Assembleia Legislativa do Amazonas depois de vir a público que uma deputada pediu a transferência de 15 milhões de reais em emendas para um clube de futebol local está forçando a Casa a discutir novos critérios para a destinação de verba do orçamento.

Do total indicado por Joana Darc por meio de emendas individuais e da bancada do União Brasil para o Amazonas FC, cerca de 3,5 milhões de reais já foram, inclusive, empenhados – fase da execução orçamentária que carimba o dinheiro antes da liquidação e do pagamento.

O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção mandou ofício para o procurador-geral de Justiça do Estado, Alberto Rodrigues Nascimento Júnior, pedindo que o Ministério Público faça uma “fiscalização extraordinária junto ao Amazonas Futebol Clube para identificar a efetivação dos recursos públicos já pagos e os projetos do clube de futebol desenvolvidos com verbas de emenda parlamentar”.

Uma possibilidade citada pelo presidente da Assembleia, Roberto Cidade (União Brasil), para normatizar a destinação de emendas é vincular porcentagens da verba que cada parlamentar pode indicar a áreas específicas, como assistência social, esporte e indústria.