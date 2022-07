Emedebistas querem adiar convenção de Simone Tebet

Giro VEJA - terça, 19 de julho

Os desdobramentos da nova ofensiva de Bolsonaro contra a Justiça Eleitoral estão entre os destaques do dia

Depois do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Edson Fachin, pedir um "basta" nos ataques do presidente Jair Bolsonaro à segurança do sistema eleitoral, hoje foi a vez de Luiz Fux, responder à ofensiva do presidente Jair Bolsonaro à Justiça Eleitoral. Fux conversou com Fachin por videoconferência e divulgou em seguida uma nota oficial repudiando os novos ataques de Bolsonaro à segurança da urna eletrônica. A oposição também acionou o STF, acusando o presidente de ter cometido uma série de crimes na reunião que chamou ontem com embaixadores para atacar o sistema eleitoral.