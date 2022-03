Em vitória para Bolsonaro, STJ vai retomar sessões presenciais

O STJ informa que as sessões da Corte Especial, das Seções e das Turmas – ordinárias ou extraordinárias –, bem como do Tribunal Pleno e do Conselho de Administração, voltarão a ser realizadas na modalidade presencial a partir de 1º de abril de 2022.

A determinação consta da Resolução STJ/GP 9/2022, assinada pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins e publicada nesta segunda. Para Jair Bolsonaro, a decisão é uma vitória, já que indica que o colegiado, no modo presencial, irá finalmente formar a lista de desembargadores federais para duas vagas na Corte, marcada para maio. Uma ala da Corte defendia que as escolhas ficassem para o próximo presidente da República.

Na próxima quarta, o normativo será levado para referendo do Pleno do tribunal. A resolução faculta aos presidentes desses colegiados determinar, em caráter excepcional, a realização de sessões de julgamento por videoconferência, bem como permitir que as sustentações orais sejam realizadas remotamente.

A resolução confirma também, para a mesma data, o retorno ao trabalho presencial de todos os servidores, estagiários e colaboradores lotados nas unidades vinculadas ao Gabinete da Presidência e à Secretaria do Tribunal, bem como daqueles lotados na Secretaria de Serviços Integrados de Saúde e na Secretaria de Auditoria Interna do STJ. Para o público externo, fica liberado o ingresso às dependências do Tribunal até o limite de 50% da capacidade.

A decisão levou em consideração o avanço da vacinação no Brasil contra o contágio pelo novo coronavírus, além do êxito do retorno gradual do trabalho presencial, iniciado em 21 de setembro de 2020.

A volta dos servidores, estagiários e colaboradores lotados nos gabinetes dos ministros será definida, em cada caso, pelo respectivo ministro.