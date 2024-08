Em vídeo, a ilusão bolsonarista com o impeachment de Moraes

Deputados e senadores bolsonaristas, alguns investigados no STF, decidiram gravar um vídeo para convocar manifestações pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o relator das apurações na Corte.

Num surto coletivo, os bolsonaristas dizem na obra que há “real possibilidade” de a queda de Moraes do Supremo se consumar em Brasília, como se o futuro do magistrado dependesse das ruas e não de fundamentos jurídicos para uma eventual atuação do Senado — responsável por abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo — no caso.

Marcada para 7 de setembro, a manifestação bolsonarista na Avenida Paulista vai ocorrer em pleno calor da disputa municipal no país. Serve para mobilizar o eleitorado em torno dos candidatos a prefeito, mas tem zero chance de mudar a situação de Moraes no Senado.

“Você não aguenta mais tanta tirania, tantos desmandos”, diz a deputada Bia Kicis num trecho do vídeo.

“Fora, Moraes”, diz o também deputado Nikolas Ferreira, em outro trecho.

“É preciso fazer o impeachment de Alexandre de Moraes”, diz Eduardo Bolsonaro, no fechamento da produção.

Como o Radar mostrou nesta terça, as informações sobre a atuação da equipe do ministro durante o período em que ele foi presidente do TSE, divulgadas pela Folha, em nada fragilizaram a posição dele na Corte. Ao contrário, Moraes segue fortalecido porque há o entendimento, no Supremo e fora dele, de que tudo ocorreu dentro do roteiro esperado.