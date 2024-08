Banco Carrefour investe R$ 250 milhões em tecnologias digitais

O Banco Carrefour investiu 250 milhões de reais, no último ano, para aprimorar seus sistemas e serviços oferecidos aos clientes.

As inovações incluem a possibilidade de realizar transações por meio de QR Code, sem necessidade do cartão físico, e o uso de CRM para oferecer descontos personalizados.

“O cliente não precisa sair do checkout do e-commerce para entrar no banco e continuar um pagamento. Isso muda a experiência no dia a dia do consumidor e do marketplace”, diz o diretor-executivo do banco, André Tonelini.

O executivo também destaca o uso de inteligência artificial generativa em projetos internos, como a renegociação de dívidas por meio do WhatsApp em parceria com a startup Monest.

Entre outubro e dezembro do ano passado, a iniciativa resultou em 4.000 atendimentos e 500 dívidas renegociadas, com ganho no tempo médio de atendimento de cerca de dez vezes.