Em SP, Nísia Trindade quer ampliar o diálogo com a comunidade científica

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, se reúne nesta terça com representantes do setor da saúde hospitalar em São Paulo.

O encontro acontecerá no Hospital Sírio-Libanês, que está entre as seis unidades de excelência que são parceiras da pasta na iniciativa Proadi-SUS, que incentiva projetos de apoio, além de fomentar pesquisas no setor da saúde.

“O diálogo e a interlocução permanente com o setor privado da saúde é um compromisso que vem desde o período da transição de governo e busca conhecer e debater ideias de diferentes origens, visando sempre o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde no Brasil”, diz o ministério.

Ainda em São Paulo, Nísia deve visitar o Instituto do Coração e a Universidade de São Paulo.