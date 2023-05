Em SP, Lula promete ampliar isenção do IR para trabalhadores

Na participação de Lula em evento organizado pelas centrais sindicais no Vale Anhangabaú, no centro de São Paulo, o presidente reforçou neste domingo a promessa de ampliar a isenção de imposto. No sábado, o presidente usou a rede nacional de rádio e televisão para anunciar que quem recebe até 2.640 reais será isento da cobrança. Ele mantém a meta de isentar trabalhadores com salário de até 5.000 reais, durante os quatro anos do mandato.

Lula, que já tinha anunciado o aumento do salário mínimo, confirmou neste domingo que a inciativa irá se repetir em seu governo.

“Daqui para frente o trabalhador receberá, além da inflação, a média do crescimento do PIB”, prometeu o presidente.

Aos sindicalistas, Lula falou ainda sobre investimentos em infraestrutura e prometeu a ampliação da Unifesp para a Zona Leste da capital. A iniciativa é um desejo antigo do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desde quando era prefeito de São Paulo e doou terreno para o campus. O presidente também anunciou universidades federais em São Bernardo do Campo e em Osasco, na região metropolitana da capital,

Lula chegou no início da tarde, acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e dos ministros Paulo Pimenta (Secom), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luiz Marinho (Trabalho) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais. O presidente volta no fim da tarde para Brasília.