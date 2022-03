Em SP, Haddad tem 24%, França 18% e Tarcísio 9%, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa Quaest realizada em São Paulo mostra Fernando Haddad na liderança da corrida pelo governo do estado. O petista tem 24% das intenções de voto, seguido de Márcio França (PSB), com 18%, e Tarcísio de Freitas, com 9%.

Freitas é o candidato de Jair Bolsonaro ao Palácio dos Bandeirantes. Ele é seguido de perto por Guilherme Boulos (7). Candidato de João Doria a manter o PSDB no poder, Rodrigo Garcia tem 3% das intenções de voto. Ele está empatado com Renata Abreu, do Podemos. Os outros nomes que aparecem na pesquisa são Vinicius Poit (2%), Felicio Ramuth (1%) e Abraham Weintraub (1%). Brancos e nulos são 24%. Indecisos somam 9%.

O instituto ouviu 1.640 entrevistados entre os dias 11 e 14 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa tem confiabilidade de 95%.