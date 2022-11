Em silêncio, Bolsonaro não deve trabalhar de novo nesta terça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em silêncio há mais de 36 horas sobre a vitória de Lula, o presidente Jair Bolsonaro não deverá trabalhar nesta terça-feira, de acordo com a sua agenda oficial.

A página do Palácio do Planalto que divulga os atos do presidente registra, até o momento, que o dia será “sem compromisso oficial”.

Nesta segunda, dia seguinte à derrota nas urnas, Bolsonaro passou pouco mais de seis horas no Palácio do Planalto em reuniões com ministros e aliados, para definir como será sua manifestação sobre o resultado das eleições, prevista para esta terça.

A agenda oficial, no entanto, registrou apenas um despacho de 30 minutos com o ministro da Economia, Paulo Guedes, das 10h30 às 11h.

A reunião, aliás, foi o primeiro compromisso oficial de Bolsonaro em 12 dias. Na reta final da campanha, ele praticamente não pisou no Palácio do Planalto.