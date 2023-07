Em seu primeiro semestre ‘normal’, STF recebeu 38 mil processos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Destruído nos ataques de 8 de janeiro, o plenário do STF foi reconstruído para a abertura do ano de trabalho na Corte, em fevereiro. Depois de quatro anos na mira de golpistas, porém, a Corte experimentou o primeiro semestre de “normalidade”.

Sem ataques disparados do Planalto, sem ameaças aos ministros e sem insultos de parlamentares no Congresso, os integrantes do Supremo puderam trabalhar como nos velhos tempos.

No primeiro semestre deste ano, a Corte recebeu mais de 38.000 novos processos. Em comparação ao mesmo período de 2022, foram 3.000 processos a mais na Corte. Desse total, as matérias recursais representaram a grande maioria do bolo: 27.900.

Foram 20 sessões ordinárias, 21 extraordinárias e 37 sessões virtuais no período, tendo sido julgados 4.125 processos. Apenas em denúncias, foram 1.296 analisadas no período.

Em seis meses, os ministros proferiram 50.162 decisões, sendo 41.722 decisões monocráticas e 8.440 colegiadas.

Os processos baixados ao arquivo, no período, somaram 36.000 casos.