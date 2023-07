Em seis meses, agenda externa de Lula deixa a de Bolsonaro no chinelo

Nos seis primeiros meses de governo, Lula já teve reuniões bilaterais com líderes de 37 países. Jair Bolsonaro, por sua vez, havia se reunido com chefes de Estado ou de governo de 22 nações no primeiro semestre de 2019. A lista do petista é 40% maior que a do seu antecessor.

O atual presidente, aliás, viajou para 12 países desde janeiro — e ainda irá para Colômbia, neste sábado, e Bélgica, no próximo dia 17. É o dobro do que Bolsonaro já havia visitado nos primeiros seis meses no Planalto.

Veja a seguir a lista de países cujas lideranças se reuniram com Lula:

África do Sul

Alemanha

Argentina

Austrália

Barbados

Bolívia

Cabo Verde

Canadá

Chile

China

Colômbia

Comores

República do Congo

Cuba

Emirados Árabes Unidos

Equador

Espanha

Estados Unidos

Finlândia

França

Guiné Bissau

Haiti

Honduras

Índia

Indonésia

Itália

Japão

Países Baixos

Paraguai

Portugal

Reino Unido

Romênia

Timor Leste

Uruguai

Vaticano

Venezuela

Vietnã

E os países com o quais Bolsonaro se reuniu de janeiro a junho de 2019:

África do Sul

Arábia Saudita

Argentina

Chile

China

Colômbia

Estados Unidos

França

Hungria

Índia

Indonésia

Israel

Itália

Singapura

Suíça

Japão

Países Baixos

República Tcheca

Paraguai

Polônia

Portugal

Ucrânia

Das listas dos dois, há 14 países em comum: África do Sul, Argentina, Chile, China, Colômbia, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Países Baixos, Paraguai e Portugal.

Já os 12 países visitados por Lula no primeiro semestre foram, nesta ordem, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes Unidos, Portugal, Espanha, Inglaterra, Japão, Itália, Vaticano e França.

Bolsonaro fez sua primeira viagem para a Suíça, foi duas vezes aos Estados Unidos e também esteve no Chile, Israel, Argentina e Japão.

Continua após a publicidade

Siga