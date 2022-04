Em nova obra, autor brasileiro aposta em trama de mistério e violência

Autor do best-seller O silêncio dos livros, o escritor Fausto Panicacci lança no mês de maio seu novo romance, a ficção literária A ilha e o espelho. Publicada pela Maquinaria Editorial, a obra apresenta a história de Theo B., um brasileiro que vai estudar em Cambridge, na Inglaterra, e se envolve com um eclético grupo de amigos apaixonados por fotografia.

A trama se desenvolve a partir das vivências dos personagens e mostra como as transformações pessoais afetam também os demais.

“O que nos liga a todos?” é uma das questões apresentadas para o leitor refletir, ao tocar também em temas como xenofobia, violência contra a mulher e poluição ambiental.

Com formação em Direito, o autor Fausto Panicacci atua como promotor de Justiça, profissão que concilia com a de escritor e com estudos nas áreas de Fotografia, História do Cinema e História da Arte. Com o romance O silêncio dos livros, o autor tornou-se best-seller no Brasil e na Espanha, e alcançou o terceiro lugar na Amazon na categoria ficção literária/herança cultural.