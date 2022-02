Em São Paulo, Lula tem 34%, Bolsonaro, 26% e Moro, 11%, aponta Ipespe

Pesquisa Ipespe realizada em São Paulo nesta semana apontou que o ex-presidente Lula (PT) aparece com 34% das intenções de voto para as eleições presidenciais deste ano, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 26%. Sergio Moro (Podemos) com 11%, Ciro Gomes (PDT), com 7%, e João Doria (PSDB), com 5% vieram na sequência, mas tecnicamente empatados.

O levantamento divulgado nesta sexta-feira foi resultado de 1.000 entrevistas, representativas do eleitorado do estado de São Paulo, feitas entre segunda e quarta-feira. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

Veja o resultado do levantamento estimulado:

Lula – 34%

Jair Bolsonaro – 26%

Sergio Moro – 11%

Ciro Gomes – 7%

João Doria – 5%

Simone Tebet – 1%

André Janones – 1%

Felipe D´Ávila – 1%

Rodrigo Pacheco – 0%

Nenhum / Branco / Nulo – 11%

Não sabe / não respondeu – 2% Alessandro Vieira, Felipe D´Ávila, Simone Tebet e Rodrigo Pacheco foram citados, mas não chegaram a 1% de citações

O instituto também questionou os eleitores espontaneamente sobre os candidatos ao Palácio do Planalto. Lula teve 30% das intenções de voto, Bolsonaro, 24%, Moro, 9%, Ciro, 6% e Doria, 4%. André Janones, Alessandro Vieira, Felipe D´Ávila, Simone Tebet e Rodrigo Pacheco foram citados, mas não chegaram a 1% de citações. Outros 5% não escolheram nenhum ou disseram que votariam branco ou nulo, e 20% não souberam ou não responderam.