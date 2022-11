Em reunião, Lula e Lira se aproximam, diz petista: ‘Arthur quer ajudar’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um dos participantes do primeiro encontro entre Lula e Arthur Lira, o deputado federal Reginaldo Lopes disse ao Radar que a reunião foi “super colaborativa” e que o presidente da Câmara dos Deputados “demonstrou disposição em ajudar”. Durante a campanha, Lira apoiou a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, a quem visitou nesta terça no Palácio da Alvorada, e trocou críticas com o petista.

“Essa reunião é um divisor de águas nos últimos tempos no Brasil. O presidente Lula demonstra que quer pacificar e unir o país e que respeita as instituições. Foi super colaborativa. Lira demonstrou disposição em ajudar. Foi uma primeira conversa importante”, declarou Lopes, que é líder da bancada do PT na Câmara.

Sobre a opção legislativa para garantir a Bolsa Família de 600 reais a partir do início do ano que vem, o deputado afirmou que tanto Lula quanto Lira disseram que têm preferência por uma PEC. Uma Proposta de Emenda à Constituição precisa de dois terços dos votos na Câmara e no Senado e daria mais poder de barganha ao Congresso na definição.

Agora, caberá ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que comanda a equipe de transição, discutir os detalhes da medida com a Comissão Mista de Orçamento.

Questionado se houve alguma sinalização de apoio de Lula à reeleição de Lira para mais dois anos no comando da Câmara no ano que vem, o líder do PT disse que o assunto “não entrou em pauta”.