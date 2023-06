Em reunião com Paes, Lula decide restringir voos do Santos Dumont

O presidente Lula decidiu nesta terça-feira atender a um pleito do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e restringir voos no Aeroporto Santos Dumont, na região central da cidade, para fortalecer o Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte. A informação foi divulgada por Paes nas redes sociais e confirmada ao Radar pelo Palácio do Planalto há pouco.

O prefeito comemorou a vitória depois de participar de uma reunião no Planalto com Lula, os ministros Márcio França (Portos e Aeroportos) e Rui Costa (Casa Civil) e os secretários municipais Eduardo Cavaliere (Casa Civil) e Guilherme Schleder (Esportes).

No final de abril, o prefeito e o governador do Rio, Cláudio Castro, pediram que o Santos Dumont restrinja suas operações à ponte aérea com Congonhas (SP) e a voos para Brasília, mas o governo federal não foi receptivo à ideia. Castro, aliás, se reuniu com Lula na noite de segunda-feira e também tratou do tema.

“Obrigado, Lula! VITÓRIA HOJE EM BRASÍLIA! O Rio é um lugar muito especial e com muito potencial. Os últimos anos foram difíceis e faltava o mínimo de sensibilidade política e amor ao Rio para darmos a volta por cima! Uma das faces mais absurdas e inaceitáveis do abandono do Rio é o nosso aeroporto internacional. A concentração de voos no Santos Dumont (que eu também prefiro pelas qualidades que conhecemos) não só tornou esse aeroporto caótico como está matando a principal porta de entrada do Brasil”, escreveu Paes.

“Eu disse na campanha do ano passado que só encontraríamos soluções para os problemas do Rio com alguém que entendesse a importância do Rio para o Brasil. Essa pessoa chama-se Lula. Mais uma vez hoje ele tomou a decisão política que esperávamos há dois anos. Restringir voos no Santos Dumont e fortalecer o Galeão. Essa é uma luta que venho travando em parceria com o governador Cláudio Castro e que hoje teve seu primeiro capítulo feliz”, complementou o prefeito.

Ele disse ainda que há um grande caminho a percorrer, mas que “estamos no caminho certo”. E agradeceu a Márcio França e Rui Costa.

