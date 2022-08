Em reunião com Moraes, ministro da Defesa atesta: urnas são seguras

Numa reunião nesta quarta, 31, no TSE, chegou finalmente a um desfecho a longa crise aberta por Jair Bolsonaro com a suspeita de fraudes no sistema eleitoral. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, encaminharam ações e procedimentos para o pleito, mas houve reconhecimento dos militares de que as urnas eletrônicas, de uma vez por todas, são seguras.

“Na reunião desta quarta, com apresentações técnicas de ambos os lados, ficou reconhecido o êxito dos testes de verificação das urnas eletrônicas, inclusive do modelo UE 2020, realizados pela USP, Unicamp e UFPE e a importância da realização de um evento público com a Comissão de Transparência Eleitoral e as entidades fiscalizadoras para a apresentação desses resultados”, diz o TSE.

Também foi reafirmado que haverá a divulgação de todos os BUs (Boletins de Urna) pelo TSE, possibilitando a conferência e a totalização dos resultados eleitorais pelos partidos políticos e entidades independentes.

A importância da manutenção da realização do teste de integridade – que ocorre desde 2002 – como mecanismo eficaz de auditoria foi ressaltada por ambas as áreas técnicas, que apresentarão, em conjunto, a possibilidade de um projeto piloto complementar, utilizando a biometria de eleitores reais em algumas urnas indicadas para o referido teste, conforme sugestão das Forças Armadas no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral.

