Em reunião com Lula, nova governadora do DF afirma inocência de Ibaneis

As principais autoridades da República se reuniram nesta segunda para condenar o ataque às instituições democráticas deste domingo. No encontro, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, justificou os ataques que ocorreram em Brasília no domingo e defendeu o governador afastado pelo STF, Ibaneis Rocha.

“O governador eleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é um democrata, é um homem que exerceu a presidência da Ordem (dos Advogados do Brasil), sabe o que significa um ataque aos poderes da República”, disse Celina. “Por infelicidade, recebeu várias informações equivocadas durante todo o momento da crise”, seguiu a nova governadora.

Mais cedo, Ibaneis afirmou que respeita a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que o afastou do cargo, mas que não colaborou para os ataques terroristas, o que deverá ser provado nas investigações. Celina corroborou com a narrativa.

“A realidade é que todas as informações que foram repassadas ao próprio governador, partiram de forma equivocada. eu acho que no bojo do inquérito isso vai ficar bem claro e as pessoas serão punidas e nós temos certeza que não tem a participação do governador Ibaneis”, reafirmou.

Além de representantes de todos os governos estaduais, participaram do encontro os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e em exercício no Senado, Veneziano do Rêgo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a presidente do Supremo, Rosa Weber, e outros ministros do STF, além de Lula e integrantes do primeiro escalão do governo.

Continua após a publicidade