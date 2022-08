Em quem votam os eleitores que defendem ditadura militar, segundo pesquisa

A pesquisa AtlasIntel/Arko Advice divulgada nesta quinta questionou os 7.475 entrevistados se eles são contra ou a favor da instalação de uma ditadura militar no Brasil. A maioria esmagadora (78%) respondeu que é contra e 8,9% defenderam a ruptura institucional no país. Os 13,1% restantes não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento fez então um cruzamento das respostas com as intenções de voto para a eleição presidencial. — que apontaram Lula (PT) na frente com 46,7%, seguido de Jair Bolsonaro (PL), com 38,3%.

Dentre os eleitores do petista, 2,9% disseram apoiar a instalação da ditadura. A taxa foi mais de seis vezes maior entre os que declararam voto em Bolsonaro (18,1%).

Mas, proporcionalmente, foram os apoiadores de duas candidatadas de partidos de extrema-esquerda que mais aderiram à ideia inconstitucional. A instalação da ditadura é apoiada por 51,6% daqueles que declararam voto em Vera (PSTU) e 41,2% de Sofia Manzano (PCB).

Na outra ponta, nenhum eleitor de Felipe d’Avila (Novo) disse apoiar a instalação do regime militar. Na sequência, vieram os apoiadores de Ciro Gomes (PDT), com 1,2%; Simone Tebet (MDB), 1,8%; Pablo Marçal (Pros), 4,1%; Léo Péricles (UP), 5,8%, Constituinte Eymael (Democracia Cristã), 6,3%; e Soraya Thronicke (União Brasil), 8,1%.