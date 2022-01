Em primeira parceria com a filha Lily, Dudu Nobre relança sucesso

Depois do impacto nas plataformas digitais com a música Correr Pelo Certo, Dudu Nobre regrava um de seus primeiros e maiores sucessos como compositor, a música Posso Até Me Apaixonar, um hino do samba lançado pelo cantor Zeca Pagodinho em 1997.

A novidade será lançada no próximo dia 21 de janeiro e fica ainda mais especial com a participação da cantora Lily Nobre, filha do músico com a apresentadora Adriana Bombom, que lançou em 2021 as músicas A Vilã e Camomila, mostrando outras influências em sua arte, como o trap, rap e outros gêneros surgidos das periferias.

A primeira parceria entre pai e filha, uma mistura de Samba e Hip-Hop, estará disponível em todas as plataformas digitais e YouTube dos artistas.