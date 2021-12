Em plena segunda, Planalto tem forró e veto de Bolsonaro a máscaras

Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda um grupo de sanfoneiros no Palácio do Planalto. Como o país não tem mesmo grandes questões a preocupar o presidente, o dia de trabalho virou um animado forró no gabinete do terceiro andar do palácio.

No vídeo divulgado pelo presidente, é possível ver Bolsonaro apontando o dedo e dando a ordem a alguém que chegava ao gabinete usando máscara: “Aqui é proibido máscara”. Na sequência, ele percebe que está sendo filmado e diz: “Filma mesmo, filma”.