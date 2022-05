Em Pernambuco por causa das chuvas, Bolsonaro ataca o governador

Em Pernambuco para sobrevoar regiões atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias, que provocaram dezenas de mortes, Jair Bolsonaro foi questionado sobre a ausência do governador Paulo Câmara, que disse não ter sido convidado oficialmente pelo presidente para a visita.

Adversário político do pernambucano, Bolsonaro não negou que tenha ido ao Recife sem avisar o chefe do estado, mas mandou alguns recados para Câmara:

“Em todos os momentos que os governadores nos procuraram, ou prefeitos, nós atendemos. Eu acho que faltou iniciativa da parte dele também. Aqui ninguém está proibido de comparecer nesse local, nesse momento. Foi amplamente divulgado pela mídia de vocês, parabéns, da nossa presença aqui. E isso tudo aconteceu no sábado e domingo. Se o governador estava fazendo outra coisa, eu não sei. E talvez ache melhor não estar presente aqui”, declarou.

O presidente então disse que “a gente não vai politizar essa questão”, mas afirmou logo na sequência que, durante a pandemia, o governo federal enviou “vultosos recursos” para estados e municípios, entre eles Pernambuco.

“Então o momento não é de fazer política. Ele tem o candidato dele, eu respeito, quem vai decidir é a população. Agora, no momento de crise, você vai atrás, pra ajudar, não fica esperando ser chamado dentro de casa”, disse Bolsonaro.

Ele afirmou ainda que o Comandante Militar do Exército no Nordeste já havia começado a tomar providências para atuar nas regiões afetadas antes mesmo de receber uma “chamado de cima” e disse que o momento para o governador é de “arregaçar as mangas e vir trabalhar, de fato, para o seu povo”.

“E não fazer política em cima da desgraça de alguns, como infelizmente aconteceu, que perderam parentes. E eles não querem saber de quem vai votar esse ano, seja pra qual cargo for. É vir atrás, arregaçar as mangas e dizer que está realmente empenhado em defender e minorar o sacrifício e as dores do seu povo”, comentou.

Enquanto isso, Câmara acompanhava o trabalho de resgate das vítimas dos deslizamentos de barreiras na Região Metropolitana da capital, no Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, como publicou em suas redes sociais.

Comecei a segunda-feira acompanhando o trabalho de resgate das vítimas dos deslizamentos de barreiras na Região Metropolitana do Recife. Estive no Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. pic.twitter.com/IYPr4bbhek — Paulo Câmara 40 (@PauloCamara40) May 30, 2022

Bolsonaro, por sua vez, informou que ele e sua comitiva fizeram um sobrevoo em parte da área atingida, mas não conseguiram avançar e nem pousar, porque a recomendação dos pilotos era de que poderia haver um incidente, em razão da inconsistência do solo.

Minutos depois, o presidente retornou ao tema e disse que sua missão no estado é ajudar, e que o governador, se estivesse presente, poderia expor a situação e fazer alguma solicitação para o governo federal.

“[Ele] Resolveu ficar em casa. A pandemia já acabou. Resolveu ficar em casa. Então a gente lamenta a situação. Mas, mesmo assim, se o governador ligar pra mim, eu atendo, como sempre atendi a todos os governadores que ligaram para a minha pessoa em Brasília”, concluiu.

