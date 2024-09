Em NY, Helder Barbalho cria Parque das Árvores Gigantes da Amazônia no PA

O governador do Pará, Helder Barbalho, assinou há pouco, no festival Global Citizen, em Nova Iorque, um decreto para criar o Parque Estadual Ambiental das Árvores Gigantes da Amazônia, no município de Almeirim, no oeste do estado.

Segundo o ato, prometido por Barbalho durante o mesmo evento no ano passado, o objetivo da iniciativa é preservar “ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental e de turismo ecológico”.

O decreto estabelece que a área do parque será de 560.000 hectares, suprimidos da Floresta Estadual do Paru, criada em 2006, que agora passará a ter 3,052 milhões de hectares.

Dentre os objetivos específicos do parque estão proteger árvores gigantes com alturas superiores a 70 metros, em especial a de 88,5 metros que foi identificada em 2022 como a maior árvore do

Brasil e da América Latina [veja a foto abaixo], contribuir para a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade englobada e preservar populações das espécies ameaçadas de extinção, raras e endêmicas.

Continua após a publicidade

Um dos pontos do decreto prevê que será permitida na zona de amortecimento do parque a continuidade da coleta de castanha-do-pará e de camu-camu pelas comunidades tradicionais, assim como a pesca esportiva nos ecossistemas aquáticos da área.