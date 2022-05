Em NY, Arthur Lira rebate ameaças de Bolsonaro ao processo eleitoral

Arthur Lira (PP-AL) rebateu nesta terça-feira as ameaças golpistas feitas recentemente por Jair Bolsonaro e seu entorno, que insistem em colocar o processo eleitoral brasileiro em dúvida.

Durante evento em Nova York promovido pelo banco BTG Pactual, o presidente da Câmara voltou a dizer que as urnas eletrônicas são confiáveis. Ele disse ainda que “é importante” que o país tenha tranquilidade durante as eleições.

O cacique do centrão evitou responsabilizar o presidente que é seu aliado pelo clima constante de instabilidade política e de ameaças à democracia no país. Ele culpou a “polarização” e afirmou que o “centro” seria hoje o principal fiador da estabilidade institucional no país.

“A polarização vai se dar como se deu no mundo todo no momento específico da eleição. O povo vai escolher sem o eufemismo de dizer que aquela urna presta e aquela urna não presta. Eu fui eleito nesse sistema durante seis eleições e não posso dizer que esse sistema não funciona. O sistema é confiável. Precisa de ajustes? Precisa, mas é importante que tenhamos tranquilidade política no pleito e nós haveremos de ter”, disse, durante discurso no evento Brazil & the World Economy.